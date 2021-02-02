بايدن يفاجئ الامارات بقرار جديد

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم الإبقاء على الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم من الإمارات.

ويعد قرار الرئيس بايدن تراجعا عن خطوة اتخذها الرئيس السابق دونالد ترامب، لإنهاء الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم من الإمارات في آخر يوم من رئاسته.

وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض: "أرى أنه من الضروري والملائم في ضوء مصالح أمننا القومي أن نحافظ في هذا الوقت على المعاملة الجمركية المطبقة على واردات مادة الألمنيوم من الإمارات".

وكان من المقرر أن يدخل الإعفاء الجمركي على واردات الألمنيوم من الإمارات حيز التنفيذ غدا الأربعاء، وفقا ل‍رويترز.

وقال ترامب في 20 كانون الثاني المنصرم، إنه سيعفي الإمارات من رسوم جمركية بنسبة 10٪ مفروضة على معظم واردات الألمنيوم.