قبل أيام من محاكمته.. ترامب يستعين بفريق دفاع جديد

عين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، فريق دفاع قانوني جديدا قبل فترة وجيزة من بدء محاكمة عزله الثانية.

ويواجه ترامب محاكمة ثانية غير مسبوقة لعزله بسبب اقتحام انصاره لمبنى الكونغرس (الكابيتول) في الـ 6 من كانون الثاني الماضي.

وذكر مكتب ترامب، بحسب رويترز، أن "المحاميين ديفيد شوين وبروس كاستور سيقودان فريق الدفاع في محاكمته أمام مجلس الشيوخ، والتي تبدأ في التاسع من الشهر الجاري، بلائحة المساءلة التي أقرها مجلس النواب".

واضاف مكتب ترامب، أن "شوين وكاستور اتفقا على أن محاكمة ترامب غير دستورية. كما تبنت الغالبية العظمى من الجمهوريين بمجلس الشيوخ هذا الرأي مؤخرًا".