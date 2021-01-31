الصفحة الدولية

10 جمهوريين في الشيوخ الأمريكي يدعون بايدن لـ"حل وسط" لقضية التحفيز الاقتصادي


حث 10 من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس الديمقراطي جو بايدن على مراجعة خطته لتحفيز الاقتصاد البالغ قيمتها 1,9 تريليون دولار، بهدف إيجاد "حل وسط" يقبله كلا الحزبين.

وفي رسالة إلى بايدن اليوم الأحد قال الموقعون عليها وبينهم جمهوريون بارزون مثل سوزان كولينز وليزا موركوفسكي وميت رومني، إنهم سيكشفون غدا الاثنين عن مقترحاتهم التشريعية لمعالجة تداعيات أزمة فيروس كورونا، كما طلبوا من بايدن عقد لقاء معهم للمناقشة.

وورد في الرسالة الموجهة لبايدن: "يعكس اقتراحنا العديد من أولوياتكم المعلنة، وإذا حظي بدعمكم، فنعتقد أنه يمكن تمرير هذه الخطة بسرعة في الكونغرس بدعم من الحزبين، فيما نرغب في العمل بحسن نية" مع الإدارة الجديدة.

وقال الجمهوريون العشرة إن خطتهم تتقاطع مع دعوة بايدن زيادة التمويل للدفع بالتطعيم واختبارات كورونا بالإضافة إلى دعم المدارس ومراكز رعاية الأطفال، لكنهم أشاروا إلى أن خطتهم ستشمل المزيد من المساعدة المستهدفة للأسر المحتاجة وتمويلا إضافيا للشركات الصغيرة.

ومن المقرر أن يتحرك الكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون هذا الأسبوع بشأن خطة بايدن لتقديم دفعة جديدة من المساعدات للمواطنين والشركات المتضررة بالوباء، الذي أودى بحياة أكثر من 430 ألف شخص في البلاد.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
21 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال يوم في بريطانيا
بعد التطعيم.. عضو بالكونغرس الأمريكي يصاب بكورونا
10 جمهوريين في الشيوخ الأمريكي يدعون بايدن لـ"حل وسط" لقضية التحفيز الاقتصادي
"الإنتربول" يضبط مطلوبة كويتية بتهمة النصب العقاري
ارتفاع ملحوظ بأعداد إصابات كورونا في السعودية
قبل أيام من محاكمته.. انسحاب 5 محامين من فريق ترامب القانوني
اعتقال امرأة أرادت إطلاق النار على بيلوسي
بايدن يوافق على اعطاء لقاح COVID للعقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر وارهابيين اخرين
"اف بي آي" يكشف تفاصيل خطيرة بشأن اقتحام الكونغرس
الكرملين: بوتين يوقع وثيقة تمديد معاهدة "ستارت" لمدة 5 سنوات
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : ارجو من السيد عبد الأمير المياحي طلب عرض ابن مشتت إلى أخصائي امراض عقلية وكذلك نريد أن ...
الموضوع :
النائب عبد الامير المياحي : الكاظمي ضرب اهل الجنوب بكل الطرق ومنح حقوقهم لكردستان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله واله الاطهار المظلومين وبحقهم عليك ان تصلي على ...
الموضوع :
الفاتحة لأم البنين ..!
مواطن مقهور : احيي فيكم استخدام الاسم الثلاثي لمن اعتلى منصب رئيس الوزراء فهذا الاستخدام يتناسب قدره ويفي بالمصداقية ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء مشرق عباس يتستر على احد قياديي داعش ومن المشاركين في جريمة سبايكر ويمنع اعتقاله
شريف الشامي : الخزي وعار على ما تفعلون من موظف ارشيف الى رئيس وزراء في العراق اي امه انتم ، ...
الموضوع :
رغم انتقادها شعبيا.. صحيفة تابعة لال سعود تمتدح تغييرات الكاظمي الأمنية وتصفها بـالجريئة
مواطنة : احسنتم كثيرا ً لطرح موضوع مفصلي ومهم ، فوزارة التربية اسيرة ومنذ عقود لعقلية مشكوك في نيتها ...
الموضوع :
التعليم الزائف..!
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم بحق محمد واله الاطهار العن الظالمين ودك اوكار الظلم واعداء ال البيت الطيبين الطاهرين عليهم افضل ...
الموضوع :
رويترز: دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض والسبب غير واضح
زيد مغير : لو دققنا اسماء المجرمين المحكومين لوجدنا بأن لديهم إخوة وأبناء اعمام واقارب ضمن جلاوزة اتحاد القوى . ...
الموضوع :
النائب حامد الموسوي : تحفظ اتحاد القوى على دعوات اعدامات الارهابيين طعنة للقضاء
رياض التميمي : اتفق معك باننا امام غزو ثقافي كبير وخطير وهو ظاهر ولا يمكن أخفائه او انكاره وهو متوقع ...
الموضوع :
مقاومة الغزو الثقافي..مسؤولية من ؟!
زيد مغير : ملاحظات ١ موفق الربيعي أفرج عن ارهابيين سعوديين حينما كان مسؤول الأمن القومي وا يذلهم بطائرة C130 ...
الموضوع :
سجن الحوت نموذج يحمي الإرهاب..!
حيدر عنين عواد : السلام عليكم ارجو اجراء الكشف على صيانة الكهرباء و العداد الخاص بالميزانية في الدار المرقمة 3561/ 2وان ...
الموضوع :
مديرية توزيع كهرباء النجف الاشرف تباشر اعمال صيانة وتفتيش وتصليح
فيسبوك