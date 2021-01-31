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ارتفاع ملحوظ بأعداد إصابات كورونا في السعودية


أكد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة اليوم الأحد، أن التهاون في اتباع القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات اليومية في المملكة.

جاء هذا التصريح بعد أن رصدت المملكة 270 إصابة جديدة أمس السبت، منها 105 حالات في العاصمة الرياض.

وسجلت السعودية، أكثر من 367800 إصابة و6370 وفاة حتى الآن، وهي أعلى حصيلة في منطقة الخليج. وكانت قد شهدت انخفاضا في أعداد الإصابات اليومية بعد بلوغها ذروة تجاوزت أربعة آلاف في يونيو حيث صارت أقل من 100 حالة في أوائل يناير.

وقال الربيعة: "رصدنا وللأسف خلال الأيام الماضية زيادة ملحوظة وارتفاعا مستمرا في أعداد الإصابة بالفيروس، ومن أهم أسباب هذا الارتفاع التجمعات بأنواعها والتراخي في تطبيق التدابير الوقائية".

وتابع في تصريحات تلفزيونية: "عدم الالتزام سوف يجعلنا نضطر لاتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع ... أرجو من الجميع المحافظة على المكتسبات التي تحققت من التصدي لجائحة كورونا ... أصارحكم القول أن هذه الفترة صعبة جدا".

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