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قبل أيام من محاكمته.. انسحاب 5 محامين من فريق ترامب القانوني


ذكرت قناة "سي إن إن"، أن 5 محامين انسحبوا من فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مساءلته المقررة في 8 فبراير أمام مجلس الشيوخ.

ونقلت القناة عن مصدر مطلع، أن "ديبورا باربييه، وبوتش باورز اللذين كان يفترض أن يكونا اثنين من المحامين الرئيسيين، "لم يعودا ضمن الفريق"، في ما وصف بأنه "قرار مشترك لهما".

وكان باورز يتولى مهمة تشكيل هذا الفريق، حسب "سي إن إن".

وأكدت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر لها أن ترامب "انفصل" فجأة عن محاميين من فريقه القانوني، هما باورز وباربييه، في خطوة تربك فريق الدفاع الخاص بترامب قبل أيام من نظر مجلس الشيوخ في مادة المساءلة التي أقرها مجلس النواب.

وبحسب "سي إن إن" فإن جوش هوارد، المحامي من كارولاينا الشمالية الذي تم إلحاقه بالفريق مؤخرا، انسحب أيضا، وذلك إضافة إلى المحاميين جوني غاسر وغريغ هاريس.

وأرجع مصدر مطلع على الموضوع الانسحابات إلى خلاف جوهره أن ترامب أراد من المحامين أن يجادلوا بوجود تزوير جماعي في الانتخابات وأن الانتخابات سرقت منه، بدلا من التركيز على عدم شرعية محاكمة رئيس بعد تركه منصبه.

وأوضح جيسون ميللر، مستشار حملة ترامب السابق، في تصريحات صحفية، أن "الفريق القانوني سيتم تشكيله قريبا".

ولفت إلى أن "جهود الديمقراطيين لعزل رئيس ترك منصبه بالفعل غير دستورية تماما وسيئة للغاية لبلدنا".

 

وكان مجلس النواب اتهم ترامب بتحريض مؤيديه على اقتحام مبنى الكونغرس في السادس من يناير. وتتطلب إدانة ترامب أغلبية الثلثين بمجلس الشيوخ، وكما الحال في محاكمة العزل الأولى، يرى كثير من الجمهوريين أن هذا غير مرج.

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قبل أيام من محاكمته.. انسحاب 5 محامين من فريق ترامب القانوني
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