الصفحة الدولية

بايدن يوافق على اعطاء لقاح COVID للعقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر وارهابيين اخرين


كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم السبت، عن موافقة إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن على اعطاء لقاح COVID للعقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر خالد شيخ محمد و40 معتقل إرهابي آخر من طراز Gitmo في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وقالت الصحيفة ان "إدارة بايدن تعرضت لانتقادات شديدة بعد أن تم الكشف عن تقديم لقاحات COVID-19 لمعتقلي خليج غوانتانامو، بما في ذلك إرهابيو القاعدة والعقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر خالد شيخ محمد، في وقت مبكر من الأسبوع المقبل".

وكشف ذلك المدعي كلايتون تريفيت جونيور، الذي يقود القضية ضد خمسة إرهابيين وراء هجمات 11 سبتمبر، في رسالة لمحامي الدفاع يوم الخميس الماضي، بحسب الصحيفة.

 

وكتب، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز: "وقع مسؤول في البنتاغون للتو مذكرة بالموافقة على تسليم لقاح Covid-19 لسكان معتقلي غوانتانامو"، مبينا ان "معسكر الاعتقال الأمريكي يضم 40 معتقلاً، ويمكن أن يحصل جميعهم على أول رصاصة (لقاح) يوم الاثنين إذا كانوا على استعداد".

لكن الأخبار أثارت غضب السياسيين والمستجيبين لأحداث 11 سبتمبر، الذين انتقدوا قرار تطعيم الإرهابيين أمام المواطنين الأمريكيين.

يأتي إطلاق اللقاح وسط نقص الجرعات التي أعاقت جهود التلقيح في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث تم تطعيم 26 مليون أمريكي فقط.

وقال توم فون إيسن، الذي كان مفوض إطفاء الحرائق بالمدينة خلال 11 سبتمبر: "لا يمكنك اختلاق هذا. سخافة ما نحصل عليه من حكومتنا. سيقومون بتشغيل اللقاح على أولئك الأشخاص المنخفضين في خليج غوانتانامو قبل أن يحصل كل مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية عليه"، متابعا: "إنه جنون".

وذكر جون فيل ، مشرف الهدم في كومة جراوند زيرو، للصحيفة: "حقيقة أن مجتمع الحادي عشر من سبتمبر لا يستطيع الحصول على اللقاح ويمكن للإرهابيين إظهار مدى تخلف حكومتنا"، موضحا: "أكثر شيء سخافة سمعته في حياتي. إنها إهانة للأشخاص الذين ركضوا في الأبراج وقتلوا وأولئك الذين عملوا على كومة لأشهر وهم مرضى".

وقالت النائبة إليز ستيفانيك ، النائبة الجمهورية عن منطقة الكونجرس الحادي والعشرين في نيويورك: "إنه أمر غير مبرر وغير أمريكي أن يختار الرئيس بايدن إعطاء الأولوية للإرهابيين المدانين في Gitmo على كبار السن أو المحاربين الأمريكيين الضعفاء".

وقال رجل الإطفاء المتقاعد من نيويورك الملازم مايكل أوكونيل - الذي شارك في عمليات البحث والإنقاذ في 11 سبتمبر - للصحيفة: "إنه أمر مقزز للغاية لقد تسبب هؤلاء الإرهابيون في الأذى لكن الوطنيين هم الذين يتعين عليهم الانتظار حتى يتم تلقيحهم".

يُقال إن محمد هو المهندس الذي يقف وراء المؤامرة الإرهابية التي قتلت 2976 في مدينة نيويورك وواشنطن العاصمة وبنسلفانيا في 11 سبتمبر، وفقا للصحيفة.

ومن المقرر أن يُحاكم محمد فيما يتعلق بأحداث 11 سبتمبر مع أربعة آخرين في محكمة عسكرية في غوانتانامو. وهم متهمون بارتكاب جرائم حرب من بينها الإرهاب وقتل ما يقرب من 3000 شخص.

سيكونون أول من يُحاكم، بعد ما يقرب من 20 عامًا من الهجمات على نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا. إذا ثبتت إدانتهم فسيواجهون عقوبة الإعدام.

إنسيب نورجمان، المعروف أيضًا باسم حنبلي ومحمد نذير بن ليب ومحمد فريق بن أمين ، وجميعهم أعضاء في جماعة متطرفة مقرها جنوب شرق آسيا تُعرف باسم الجماعة الإسلامية، محتجزون لدى الولايات المتحدة منذ عام 2003.

 

 

وتتهم الجماعة بالمسؤولية عن سلسلة من التفجيرات في إندونيسيا ، بما في ذلك تفجيرات عام 2002 في بالي التي أودت بحياة 202 شخص. كما يُزعم أن الثلاثة لهم صلة بالقاعدة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اعتقال امرأة أرادت إطلاق النار على بيلوسي
بايدن يوافق على اعطاء لقاح COVID للعقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر وارهابيين اخرين
"اف بي آي" يكشف تفاصيل خطيرة بشأن اقتحام الكونغرس
الكرملين: بوتين يوقع وثيقة تمديد معاهدة "ستارت" لمدة 5 سنوات
المبعوث الأمريكي الخاص بإيران يبحث الاتفاق النووي مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا
إعدام رئيس سابق لأكبر شركة لإدارة الأصول في الصين
واشنطن تضع شرطاً على طهران قبل أي اتصال بين البلدين
صندوق روسي: مستعدون لتسليم 100 مليون جرعة من "سبوتنيك V" للاتحاد الأوروبي
طهران: موقفنا من عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي في عهد ترامب لن يتغير في عهد بايدن
ظريف: اجراءات إيران النووية لا تعني أي محاولة لامتلاك سلاح نووي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : ارجو من السيد عبد الأمير المياحي طلب عرض ابن مشتت إلى أخصائي امراض عقلية وكذلك نريد أن ...
الموضوع :
النائب عبد الامير المياحي : الكاظمي ضرب اهل الجنوب بكل الطرق ومنح حقوقهم لكردستان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله واله الاطهار المظلومين وبحقهم عليك ان تصلي على ...
الموضوع :
الفاتحة لأم البنين ..!
مواطن مقهور : احيي فيكم استخدام الاسم الثلاثي لمن اعتلى منصب رئيس الوزراء فهذا الاستخدام يتناسب قدره ويفي بالمصداقية ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء مشرق عباس يتستر على احد قياديي داعش ومن المشاركين في جريمة سبايكر ويمنع اعتقاله
شريف الشامي : الخزي وعار على ما تفعلون من موظف ارشيف الى رئيس وزراء في العراق اي امه انتم ، ...
الموضوع :
رغم انتقادها شعبيا.. صحيفة تابعة لال سعود تمتدح تغييرات الكاظمي الأمنية وتصفها بـالجريئة
مواطنة : احسنتم كثيرا ً لطرح موضوع مفصلي ومهم ، فوزارة التربية اسيرة ومنذ عقود لعقلية مشكوك في نيتها ...
الموضوع :
التعليم الزائف..!
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم بحق محمد واله الاطهار العن الظالمين ودك اوكار الظلم واعداء ال البيت الطيبين الطاهرين عليهم افضل ...
الموضوع :
رويترز: دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض والسبب غير واضح
زيد مغير : لو دققنا اسماء المجرمين المحكومين لوجدنا بأن لديهم إخوة وأبناء اعمام واقارب ضمن جلاوزة اتحاد القوى . ...
الموضوع :
النائب حامد الموسوي : تحفظ اتحاد القوى على دعوات اعدامات الارهابيين طعنة للقضاء
رياض التميمي : اتفق معك باننا امام غزو ثقافي كبير وخطير وهو ظاهر ولا يمكن أخفائه او انكاره وهو متوقع ...
الموضوع :
مقاومة الغزو الثقافي..مسؤولية من ؟!
زيد مغير : ملاحظات ١ موفق الربيعي أفرج عن ارهابيين سعوديين حينما كان مسؤول الأمن القومي وا يذلهم بطائرة C130 ...
الموضوع :
سجن الحوت نموذج يحمي الإرهاب..!
حيدر عنين عواد : السلام عليكم ارجو اجراء الكشف على صيانة الكهرباء و العداد الخاص بالميزانية في الدار المرقمة 3561/ 2وان ...
الموضوع :
مديرية توزيع كهرباء النجف الاشرف تباشر اعمال صيانة وتفتيش وتصليح
فيسبوك