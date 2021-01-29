المبعوث الأمريكي الخاص بإيران يبحث الاتفاق النووي مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا

أكد مصدر دبلوماسي أوروبي أن المبعوث الأمريكي الجديد الخاص بإيران روبرت مالي، تحدث مع مسؤولين بارزين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا لتقييم ما يحيط بالاتفاق النووي مع إيران.

وقال: "مالي يحاول معرفة رأي الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 وتقييمهم لالتزام طهران بالاتفاقية".

وأضاف: "الأمر يتعلق بمحاولة الإلمام بالملف وتقييم ما نفكر فيه".

يذكر أن مالي كان يعمل في مجلس الأمن القومي الأمريكي خلال الفترة بين فبراير 2014 ويناير 2017، وهو أحد أكبر المفاوضين الأمريكيين حول البرنامج النووي الإيراني في عام 2015.