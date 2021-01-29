واشنطن تضع شرطاً على طهران قبل أي اتصال بين البلدين

وضعت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، شرطاً على إيران قبل إجراء أي اتصال بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره الأمريكي جو بايدن.

وقالت بساكي، ان "على طهران أن تلتزم بالاتفاق النووي قبل إجراء أي اتصال بين رئيسي البلدين".

وكان محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني، قد قال في وقت سابق، إن "بلاده لم تنسحب من الاتفاق النووي كي يطلب منها العودة إليه، وسوف تنفذ التزاماتها عندما تتأكد من أن أوروبا وأمريكا تفيان بتعهداتهما".