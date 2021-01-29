صندوق روسي: مستعدون لتسليم 100 مليون جرعة من "سبوتنيك V" للاتحاد الأوروبي

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي عن استعداده لتوريد 100 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا للاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من العالم الجاري.

وقال الصندوق عبر حساب "سبوتنيك V" الرسمي على "تويتر" اليوم الجمعة، إنه سيكون بإمكانه تسليم هذه الكمية من اللقاح والتي تكفي لتطعيم 50 مليون شخص، في حال موافقة الوكالة الأوروبية للأدوية على استخدامه وبعد اكتمال المرحلة الأساسية للتلقيح الجماعي داخل روسيا.

وفي وقت سابق، ذكر مدير الصندوق كيريل دميترييف أن المرحلة الأولى لإجراءات الحصول على الموافقة على استخدام "سبوتنيك V" في أراضي الاتحاد الأوروبي، مقررة في أواخر الشهر الحالي، موضحا أنها تخص ما يسمى المشورة العلمية.

وكان الصندوق الروسي قدم طلبا لنيل الموافقة على الاستخدام الطارئ لـ"سبوتنيك V" في 22 ديسمبر الماضي.

أقرت المفوضية الأوروبية بحق دول التكتل في المصادقة على لقاحات أجنبية وشرائها للاستخدام الطارئ في السوق الداخلية في حالة الضرورة حتى دون أن تحصل هذه اللقاحات على موافقة على مستوى الاتحاد الأوروبي. لكن في هذه الحالة لا يجوز للدول المعنية نقل أو بيع هذه اللقاحات إلى دول الاتحاد الأخرى.