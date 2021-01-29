ظريف: اجراءات إيران النووية لا تعني أي محاولة لامتلاك سلاح نووي

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ، اليوم الجمعة، على ضرورة قيام البلدان المالكة للترسانات النووية تفكيكها بأسرع وقت ممكن.

وقال ظريف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاويش اوغلو إن "اجراءات إيران النووية لا تعني أي محاولة لامتلاك سلاح نووي، بل ترفض عقائديا واستراتيجيا حيازة أي نوع من أسلحة الدمار الشامل".

وأضاف إن "طهران لا تعتبر الترسانات النووية مصدرا يعزز الأمن في العالم وتؤمن بضرورة تفكيكها بأسرع وقت"، مبينا: "هذا النوع من الاسلحة لا يصنع الامن لاصحابها".