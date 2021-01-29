الحكومة المصرية تنفي أنباء عن توقف حركة الملاحة بقناة السويس

نفت الحكومة المصرية، ما تردد من أنباء عن توقف حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اصطدام سفينتين بالمجرى الملاحي.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، إنه "في ضوء ما تردد من أنباء بشأن توقف حركة الملاحة ب‍قناة السويس نتيجة اصطدام سفينتين بالمجرى الملاحي، تواصل المركز مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء"، مؤكدة انتظام حركة الملاحة بالقناة بشكل طبيعي دون وقوع أي حوادث اصطدام".

وبحسب البيان، شددت الحكومة على اتخاذ القناة كافة الاستعدادات الدائمة لإدارة أي مواقف طارئة قد تقع بالمجرى الملاحي، من خلال جاهزية أطقم الإرشاد ووحدات الإنقاذ البحري، إلى جانب الدور الحيوي لمركز مراقبة الملاحة في التأكد الدائم من انتظام حركة الملاحة، بما يكفل عبور السفن المارة بالقناة بأمان.