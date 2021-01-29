شركة "نوفافاكس" تزف خبرا مفرحا بشان لقاحات كورونا

قالت شركة "نوفافاكس" إن تحليلا أوليا أظهر أن لقاحها ضد فيروس كورونا فعال بنسبة 89.3 بالمئة في تجربة أجريت في بريطانيا، كما أنه يوفر نفس مستوى الحماية تقريبا من السلالة الأكثر عدوى.

وأظهرت تجربة للقاح في جنوب إفريقيا، حيث ينتشر نوع جديد من الفيروس، فعالية بنسبة 60 في المئة بين أشخاص لم يصبهم فيروسHIVالمسبب لمرض الإيدز.

وقفزت أسهم "نوفافاكس" بنسبة 34 بالمئة في تعاملات بعد ساعات التداول الرسمية إثر الإعلان عن نتائج التجربة وذلك في نفس اليوم الذي سجلت فيه الولايات المتحدة أولى حالاتها من سلالة جنوب إفريقيا.

وتخزن "نوفافاكس" اللقاح بالفعل في ستة مواقع تصنيع، وقالت إنها تتوقع وجود ثمانية مصانع إجمالا في سبع دول للإنتاج بمعدل ملياري جرعة سنويا، بما في ذلك جرعات من معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح.

وقالت الشركة في مؤتمر عبر الهاتف إن "هذه بيانات مرحلية، وتوقع كبار مسؤوليها مرور شهرين إلى ثلاثة أشهر قبل أن يكونوا مستعدين للتقدم للحصول على ترخيص من الجهات التنظيمية".

وأجريت التجربة البريطانية على 15 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و84 عاما، ومن المتوقع الاستعانة بها في التقدم بطلب استخدام اللقاح في بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها.

وستكون الموافقة على لقاح "نوفافاكس" موضع ترحيب كبير في أوروبا التي تكافح للحصول على إمدادات أخرى من اللقاحات بعد أن تلقت كميات أقل من المأمول من لقاحي "فايز- بيونتيك" و"أسترا زينيكا".