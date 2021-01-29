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البرتغال تعترف: نمر بمرحلة "مروعة" من الجائحة


أعلن رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا أن بلاده تمر بمرحلة مروعة من جائحة فيروس كورونا، محذرا من أن الأمور لن تبدأ في التحسن قبل أسابيع، وأن المساعدة المتوقعة من الخارج محدودة.

وسجلت البرتغال حتى الآن 668951 إصابة مؤكدة و11305 وفيات بالمرض. وسجلت، يوم الأربعاء، عددا قياسيا لوفيات المرض في يوم واحد بلغ 293.

ونقلت رويترز عن كوستا قوله لمحطة (تي.في.آي) إن الوضع ليس "سيئا "بل "فظيعا".

وأضاف رئيس الوزراء "لا جدوى من توهم أننا لا نواجه المرحلة الأسوأ... وتلك المرحلة الأسوأ ستظل باقية لبضعة أسابيع أخرى، هذا شيء مؤكد".

وأشار كوستا إلى أن الأوضاع في بلاده تدهورت لأسباب منها تخفيف الحكومة للقيود المفروضة لمكافحة الجائحة في الفترة بين عيد الميلاد واحتفالات رأس السنة الميلادية ومنها أيضا تفشي سلالة جديدة من الفيروس شديدة العدوى رصدت للمرة الأولى في بريطانيا.

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