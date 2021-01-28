بايدن يعتزم توقيع أمر تنفيذي لقبول عشرات الآلاف من اللاجئين في امريكا

قالت شبكة "سي ان ان" الأميركية، اليوم الخميس، أن الرئيس جو بايدن يعتزم توقيع أمر تنفيذي ينص على قبول عشرات الآلاف من اللاجئين الإضافيين في الولايات المتحدة.

وذكر مصدران في الإدارة الأميركية للشبكة، أن "الرئيس جو بايدن، يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي من شأنه أن يحقق هدفه في قبول عشرات الآلاف من اللاجئين الإضافيين في الولايات المتحدة".

وأضافا انه "تحت إدارة الرئيس السابق، دونالد ترمب، تم تشتيت برنامج قبول اللاجئين بشكل واسع، من ضمنهم 15 ألفا في بداية العام 2021".

وبحسب ما ذكره مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي، فإنه على الرغم من أنه لم يتضح بعد التوقيت الزمني الذي يتوقع فيه أن يحقق بايدن، الأرقام التي تعهد بها، إلا أنه من المتوقع أن يؤسس الأمر التنفيذي نظاما يتضمن الوثائق المطلوبة، خلال 30 إلى 120 يوما من صدور القرار.

وقد رفض البيت الأبيض التعليق على تقرير الشبكة.

وجدير بالذكر انه يجب أن يوافق الرئيس الأميركي بنفسه على عدد اللاجئين الذين يتم قبول دخولهم إلى الولايات المتحدة، حيث تعهد بايدن، خلال حملته الانتخابية، بأن يزداد عددهم قرابة عشرة أضعاف ليبلغ 125 ألفا، ومن المتوقع أن يصدر الأمر الرئاسي، بحلول الجمعة، وفقا لمسودة تم إرسالها لمسؤولين في الإدارة