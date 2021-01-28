وزير الخارجية الأمريكي: إجراءات السعودية في اليمن أدت لوقوع أسوأ أزمة إنسانية في العالم

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الإدارة الجديدة في البيت الأبيض بقيادة الرئيس، جو بايدن تعتقد أن إجراءات السعودية في اليمن أدت لوقوع أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وذكر بلينكن، في مؤتمر صحفي عقده مساء امس الأربعاء: "نرى أن الحملة التي تشنها السعودية أدت حسب تقديرات كثيرة إلى وقوع أسوا أزمة إنسانية في العالم".

وشدد كبير الدبلوماسيين الأمريكيين مع ذلك على أن الحوثيين متورطون في "العدوان على السعودية وانتهاكات حقوق الإنسان".

واضاف بلينكن أن "إدارة بايدن تقوم حاليا بمراجعة تصنيف فريق الرئيس السابق، دونالد ترامب، لجماعة "أنصار الله" الحوثية تنظيما إرهابيا".

وتابع بلينكن: "من بالغ الأهمية حتى وسط الأزمة أن نفعل كل ما في وسعنا لتوفير المساعدة الإنسانية لشعب اليمن، الذي هو في أمس الحاجة إليها".

وفي وقت سابق وأعلن مسؤولون أمريكيون، أن إدارة بايدن جمدت مؤقتا بعض مبيعات الأسلحة للإمارات والسعودية لمراجعة هذه الاتفاقات.