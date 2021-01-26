الصين تسجل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن البر الرئيسي الصيني سجل 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة في بيان أن "69 حالة إصابة بفيروس كورونا كانت محلية العدوى، بينما وفدت 13 حالة إصابة بهذا الفيروس، من خارج البر الرئيسي الصيني"، بحسب روسيا اليوم

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الوافدة إلى البر الصيني حتى نهاية يوم أمس الاثنين، 4624 حالة، من بينها 4332 حالة خرجت من المستشفيات بعد تعافيها، و292 لا تزال تتلقى العلاج.