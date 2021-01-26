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بادين: مستعدون لمناقشة القضايا الإشكالية مع روسيا


قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه مستعد لمناقشة القضايا الإشكالية مع الجانب الروسي.

وأضاف بادين أنه "طلب معلومات مختلفة من بعض الجهات المختصة في إدارته حول مسائل تتعلق ب‍موسكو، بحسب روسيا اليوم

وفي الوقت نفسه، شدد بايدن على أنه يمكن للولايات المتحدة أن تتعاون مع روسيا، على وجه الخصوص، في مسألة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

وذكر في تصريح: "يمكننا أن نعمل لصالح بلدنا بشأن تمديد ستارت 3 "الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية"، وأن نوضح ل‍روسيا أننا قلقون للغاية بشأن السلوك مع نافالني، والتقارير عن منح مكافآت مقابل رؤوس الأمريكيين في أفغانستان".

تجدر الإشارة إلى أن موسكو قد نفت بشكل قاطع صحة المزاعم التي تحدثت عن تخصيصها مكافآت مقابل قتل عسكريين أمريكيين في أفغانستان.

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