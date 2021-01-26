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ظريف يصل لروسيا لمناقشة أهم القضايا الاقليمية والدولية


وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى موسكو صباح اليوم الثلاثاء، لمواصلة المشاورات الثنائية والإقليمية مع المسؤولين الروس.

وقال ظريف في حديث مع الصحفيين في مطار موسكو: "خلال الجولة التي أقوم بها إلى دول جمهورية أذربيجان وروسيا وأرمينيا وجورجيا وتركيا، سأجري مشاورات بشأن التعاون السداسي والإقليمي".

ومن المقرر أن يجتمع ظريف مع نظيره الروسي سيرجي لافروف لمناقشة القضايا الرئيسية، بما في ذلك الوضع في منطقة قره باغ، والاتفاق النووي وتسوية الصراع في سوريا وأفغانستان، والوضع في منطقة الخليج وغيرها من القضايا.

كما سيبحث الجانبان حول تنسيق المواقف بشأن العلاقات الإيرانية الروسية ومناقشة الإجراءات الكفيلة بدفعها إلى الأمام.

وزير الخارجية الايراني، كان قد وصل يوم الاحد الماضي الى العاصمة الاذربيجانية باكو، المحطة الاولى في جولته الاقليمية والتي تشمل ايضا ارمينيا وجوروجيا وتركيا.

وزارة الخارجية الروسية كانت قد اصدرت أمس الاثنين بياناً، اشارت فيه الى زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى موسكو مؤكدة على ارادتها في مواصلة التعاون مع طهران.

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