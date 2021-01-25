السلطات الإيطالية تحث على اعتماد لقاح "سبوتنيك V" الروسي في الاتحاد الأوروبي

دعا عدد من المسؤولين الإيطاليين سلطات بلادهم إلى استخدام جميع اللقاحات الممكنة ضد COVID-19، بما في ذلك لقاح"سبوتنيك V" الروسي، لحماية السكان من تفشي وباء كورونا.

وأعرب كل من حاكمي إقليم فينيتو، وإقليم لازيو، عن دعمهما لهذا التوجه لحماية السكان بأسرع وقت.

كذلك حث المسؤولين في لاتسيو وفينيتو، على التعجيل في الإجراءات لاعتماد اللقاحين الروسي والصيني بشكل أسرع في دول الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي، إن التأخير في توريد لقاحات فيروس كورونا، من شركتي فايز وأسترازينيكا، أمر "غير مقبول".

كذلك لوح الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات ضد شركات الأدوية لإجبارها على احترام العقود التي وقعتها مع إيطاليا لتوريد اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، أمس الأحد: "نخطط لجعل شركات الأدوية تحترم العقود التي وقعتها ... باستخدام الوسائل القانونية المتاحة لنا".

وفي وقت سابق حذرت شركتا "فايز" و"أسترازينيكا"، من إمكانية عدم تسليم اللقاحات إلى الاتحاد الأوروبي على النحو المتفق عليه بسبب مشاكل في الإنتاج.

تجدر الإشارة إلى أن هنغاريا، أول دولة في الاتحاد الأوروبي وقعت عقدا لاقتناء لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا.