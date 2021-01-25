ايران: سنطالب اميركا بدفع الخسائر بعد عودتها للاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، أن طهران ستطالب الولايات المتحدة الأميركية بالتعويض عن الخسائر التي تكبدتها ايران جراء الحظر بعد عودتها الى الاتفاق النووي.

وذكر ظريف أن "اللجنة المشتركة للاتفاق النووي تعقد اجتماعات دورية كل 3 اشهر على مستوى مساعدي وزراء الخارجية، وعندما تنفذ الولايات المتحدة التزاماتها التي وردت في الاتفاق وتعود اليه وتشارك في اجتماعات اللجنة المشتركة، عندها ستطرح طهران في هذا الاجتماع قضية الخسائر التي تكبدتها ايران الحظر الأميركي"، بحسب وكالة تسنيم الايرانية للأنباء

وشدد ظريف على أنه "لن تجرى أية مفاوضات حول تنفيذ الولايات المتعهدة التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي"، منوها الى أن "ايران طالما تابعت الانتهاكات الاميركية للاتفاق النووي خلال عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، ووجهت رسائل للجنة المشتركة في هذا الاطار".