روسيا: نأمل باعتماد الصحة العالمية قريباً اللقاح الروسي ضد كورونا

أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، عن أمله في أن تسجل منظمة الصحة العالمية قريبا اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا وتدرجه في قائمة الاستخدامات الطارئة (EUL).

وقال المندوب الروسي أن "روسيا قدمت مستندات تأهيل لقاحها ضد فيروس كورونا"، مشيراً إلى أن "منظمة الصحة العالمية بدأت في 22 كانون الثاني الجاري المرحلة الثانية من النظر في طلبنا، لذلك نأمل أن يتم اعتماده قريباً"، بحسب روسيا اليوم.

وسجلت روسيا لقاح "سبوتنيك V"، أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، في شهر آب الماضي، وكذلك تم تسجيله في عدد من الدول في مختلف القارات، واعتماده في حملات تطعيم ضد الفيروس.