استطلاع: أغلبية الأميركيين يؤيدون إدانة ترامب

أفاد استطلاع لـ«رويترز/إبسوس»، بأن غالبية الأميركيين تؤيد ضرورة إدانة مجلس الشيوخ الرئيس السابق دونالد ترمب بالتحريض على العصيان ومنعه من تولي مناصب عامة.

وأظهر استطلاع الرأي العام الذي تم إجراؤه يومي (الأربعاء) و(الخميس) أن 51 في المائة من الأميركيين يعتقدون أنه يجب إدانة ترمب بالتحريض على اقتحام مبنى الكونغرس في السادس من يناير (كانون الثاني).

وقال 37 في المائة إنه يجب عدم إدانة ترمب، وقال 12 في المائة إنهم غير متأكدين، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وعند سؤالهم عن المستقبل السياسي للرئيس الجمهوري السابق، قال 55 في المائة إنه يجب عدم السماح لترمب بشغل منصب عن طريق الانتخابات مرة أخرى بينما قال 34 في المائة إنه ينبغي السماح له بالقيام بذلك وقال 11 في المائة إنهم غير متأكدين.

وإذا صوت مجلس الشيوخ لإدانة ترمب سيكون من الضروري إجراء تصويت ثان لمنعه من تولي المنصب مرة أخرى.

وأظهر الاستطلاع انقسام الردود بشكل شبه كامل على أسس حزبية.

وأظهر الاستطلاع أنه بينما يقول تسعة من كل عشرة ديمقراطيين إنه يجب إدانة ترمب ومنعه من تولي المنصب مرة أخرى وافق أقل من اثنين من كل عشرة جمهوريين على ذلك.