روسيا تزف خبراً مفرحاً بشأن اللقاح الروسي المضاد لكورونا !

أكدت نائبة رئيس وزراء الاتحاد الروسي، تاتيانا غوليكوفا، اليوم السبت، أن اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا ناجعة ضد جميع سلالات فيروس كورونا بما فيها الجديدة التي تم اكتشافها في بريطانيا.

قالت غوليكوفا، أنه "سيتم تزويد السلطات الصحية في روسيا بـ17 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وأنه من المقرر أن يتم تطعيم حوالي 20 مليون روسي في الربع الأول من العام الجاري"، بحسب روسيا اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، سجلت السلطات الصحية الروسية، لأول مرة منذ أكثر من شهرين أقل من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات ب‍الفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و698273 إصابة، منها 68971 حالة وفاة و519987 حالة نشطة، وثلاثة ملايين و109315 حالة شفاء.