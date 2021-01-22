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السعودية تسجل 213 إصابة جديدة بكورونا و188 حالة شفاء


أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيلها 213 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" مع تعافي 188 شخاصا من المرض.

وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 213 حالة، ليصل المجموع الكلي لعدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى مستوى 365988، بينها 2117 حالة نشطة و322 حرجة.

وشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية خلال الأسابيع الأخيرة انخفاضا كبيرا حيث هبط إلى مستوى أقل من 100، لكنه ارتفع لاحقا بشكل طفيف، وبلغ يوم 20 يناير 238 حالة، وفي 21 يناير 212، وذلك بعد أن تجاوزت هذه الحصيلة عتبة 4 آلاف في صيف عام 2020.

وأفادت الوزارة برصد 4 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، لتصل بذلك حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية إلى 6346 متوفيا.

ويشهد مؤشر الوفيات اليومية استقرارا نسبيا بعد أن انخفض بشكل كبير سابقا، وبلغ يوم 20 يناير 3 حالات، وفي 21 يناير 4.

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" وصل إلى 357525 شخصا، بعد تسجيل 188 حالة شفاء جديدة.

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

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