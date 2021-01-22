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بريطانيا تسجل 37892 إصابة و1290 وفاة جديدة بكورونا


أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، عن تسجيلها 37892 إصابة و1290 وفاة جديدة بفيروس كورونا في تراجع لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات أمس الأربعاء.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 37892، مقابل 38905 في بيانات الأربعاء، ليصل إلى مستوى 3543646 حالة.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 1290 وفاة جديدة جراء المرض، مقابل 1820 في إحصائية أمس، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 94580 متوفيا.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 4.973 مليون شخص.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

ورصدت البلاد في الأسابيع الأخيرة انتشارا متسارعا للمرض، وفي 14 ديسمبر أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70%.

ومع ذلك أطلقت سلطات المملكة المتحدة يوم 8 ديسمبر حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، ليتم لاحقا المصادقة على مصل صممته شركة "موديرنا" الأمريكية.

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