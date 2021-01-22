فاوتشي: أشعر بحرية بعد انتهاء فترة حكم ترامب

أعلن أحد كبار خبراء الصحة العامة في أمريكا، الدكتور أنتوني فاوتشي اليوم الجمعة أنه يشعر بالحرية في التحدث بصدق عن مرض "كوفيد-19" الآن بعد انتهاء فترة حكم الرئيس السابق دونالد ترامب وقدوم بادين.

وقال فاوتشي، في تصريح له إن "الإدارة الجديدة ملتزمة بأن تكون شفافة تمامًا ومنفتحة وصادقة وهذا اختلاف كبير عما كان عليه الحال في البيت الأبيض في عهد ترامب".

واضاف، أنه "غالبًا ما كان يشعر أنه ستكون هناك عواقب للحديث بصدق عن الجائحة".

وفي الحديث عن ادارة ترامب، ذكر للصحفيين: "لقد قيلت (من قبل الإدارة) أشياء غير مريحة، سواء كان ذلك فيما يتعلق بأشياء مثل هيدروكسي كلوروكين أو أشياء أخرى من هذا القبيل، لم تكن مبنية على حقائق علمية".

وتابع فاوتشي: "أن تكون قادرا على التحدث عما تعرفه، وما هو الدليل، وما هو العلم وراء ذلك، هو نوع من الشعور بالتحرر".