مسؤول ألماني: إغلاق الحدود أمر لا مفر منه إذا لم يتم كبح كورونا

قال رئيس موظفي المستشارة أنغيلا ميركل، يوم الخميس، إن ألمانيا قد تضطر إلى إغلاق الحدود مع الدول المجاورة إذا لم تتحرك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال هيلج براون، رئيس موظفي المستشارة أنغيلا ميركل لتلفزيون ARD، "إنه من المهم السيطرة على مستويات العدوى حتى تتمكن الدول من حماية نفسها من سلالات جديدة أكثر قابلية للانتقال والانتشار من الفيروس ذاته".

وتابع قائلا: "الخطر هو أنه عندما ترتفع الإصابات في بلد ما، فإن هذه الطفرة الجديدة تصبح شبه أغلبية الإصابات السائدة، ومن ثم لا يمكن السيطرة على العدوى".

وأكد:"وبالتالي فإن صرامة قواعد الدخول إلى داخل حدودنا أمر لا مفر منه، وبما أن الجميع لا يريد ذلك، فمن المهم أن نعمل معا الآن".