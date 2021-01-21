الناتو: تنصيب بايدن سيكون بداية فصل جديد للتحالف عبر الأطلسي

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، يانس ستولتنبرج، الخميس، ترحيب الـ"ناتو" بتنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أن الأمر سيشكل بداية فصل جديد للتحالف عبر الأطلسي.

ولفت ستولتنبرج، في بيان صدر عنه اليوم، بمناسبة تنصيب الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية، إلى "أهمية الروابط بين أمريكا الشمالية وأوروبا".

وأضاف المسؤول الأطلنطي، أن "الحلفاء عملوا معا على مدى الأعوام السبعين الماضية على ضمان الحرية، السلام والأمن لشعوب بلادهم".

وشدد على، أن "القيادة الأمريكية ضرورية لأمننا لأننا نعمل معا على حماية ديمقراطياتنا وقيمنا والنظام الدولي القائم على القواعد".

وشدد ستولتنبرج على ضرورة الحفاظ على وحدة الحلف لمحاربة الإرهاب خاصة في أفغانستان والعراق ومواجهة دور روسيا"، مبينا انه "لا أحد يستطيع مواجهة هذه التحديات بمفرده" على حد وصفه".

ووجه ستولتنبرج الدعوة لجو بايدن لحضور قمة الحلف المقررة في بروكسل في وقت لاحق من العام الجاري.