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الخطوة الأولى من بايدن لمكافحة جائحة كورونا


وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، أمرا بوضع الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي في جميع المباني الاتحادية وتطوير برنامج للكشف عن إصابة الموظفين الاتحاديين بكوفيد-19، في خطوة أولى لمكافحة الجائحة التي أودت بحياة ما يربو على 400 ألف أمريكي.

ويقول أمر بايدن، وهو أول أمر يوقعه في البيت الأبيض بعد ساعات من توليه منصبه، إن الموظفين الاتحاديين والمتعاقدين وغيرهم في المباني الاتحادية أو على الأراضي الاتحادية يجب أن "يضعوا الكمامات ويحافظوا على مسافة جسدية ويلتزموا بإجراءات الصحة العامة الأخرى، على النحو المنصوص عليه في إرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، بحسب ما نقلت "رويترز".

كما وجه بايدن الوكالات إلى "اتخاذ إجراءات فورية... لطلب الامتثال لإرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، وأن يضع الموظفون الكمامات فضلا عن الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأدى بايدن اليمين رئيسا للولايات المتحدة، يوم الأربعاء، واضعا يده على إنجيل توارثته أسرته لأكثر من قرن أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس وتعهد "بالحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته".

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