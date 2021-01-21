بايدن عقب أداء اليمين الدستورية: الديمقراطية سادت والوحدة هي السبيل للمضي قدما

تعهد الرئيس الأمريكي الـ46 جو بايدن عقب أدائه اليمين الدستورية بتركيز جهوده على محاربة الخلافات القائمة داخل بلاده.

وفي ما يلي أهم ما جاء في كلمة بايدن:

بايدن: لا نحتفل اليوم بفوز مرشح في الانتخابات بل بسيادة الديمقراطية وتم الإصغاء إلى إرادة الشعب

بايدن: أدعو الأمريكيين إلى الوحدة في وجه التحديات المشتركة ومنها الجائحة والتطرف

- بايدن: يتعين علينا مواجهة صعود دعاة تفوق العرق الأبيض والإرهاب المحلي

- بايدن: نمر بمرحلة حرجة والوحدة هي السبيل للمضي قدما

- بايدن: دعونا نطوي الصفحة ونتجاوز خلافاتنا ونصغي إلى بعضنا البعض

- بايدن: يجب أن تصبح الولايات المتحدة أفضل مما هي عليه الآن

- بايدن: على كل أمريكي الالتزام بالدفاع عن الحقيقة وهزيمة الأكاذيب

- بايدن: قادتنا السابقون حاولوا استغلال الأكاذيب للاستيلاء على الحكم

- بايدن: ندخل ما قد يصبح أسوأ فترة من جائحة كورونا وعلينا كدولة وضع السياسة جانبا في وجه خطر الفيروس

- بايدن: يجب ألا تؤدي الخلافات إلى الانقسام وأتعهد بأن أكون رئيسا لجميع الأمريكيين

- بايدن: أمريكا ستستعيد شراكاتها الدولية من أجل محاربة التحديات الجديدة وستعود للتواصل مع العالم