"وول ستريت جورنال": ترامب يفكر في تأسيس حزب جديد

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع معاونيه فكرة إنشاء حزب سياسي جديد، في "مسعى لممارسة تأثير مستمر بعد مغادرته البيت الأبيض".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن ترامب ناقش فكرة تأسيس "حزب الوطنيين" مع عدد من مساعديه وأشخاص مقربين، وينوي تسمية الحزب الجديد بـ "الحزب الوطني" (Patriot Party).

ولفتت الصحيفة إلى تهدور العلاقة بين ترامب وعدد من قادة الحزب الجمهوري، على رأسهم زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، الذي قال الثلاثاء إن ترامب "يستحق" أن يلقى عليه اللوم في تحريض مؤيديه لاقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير، في حين تظهر الاستطلاعات دعما قويا لترامب بين الناخبين الجمهوريين العاديين.

ومن غير الواضح بعد مدى جدية ترامب في تأسيس حزب جديد، وهي خطوة تتطلب كما هائلا من الوقت والموارد، وفقا للصحيفة، التي نوهت بأن ترامب يملك قاعدة كبيرة من المؤيدين، بعضهم لم ينخرط في السياسات الجمهورية قبل حملة ترامب للرئاسة الأمريكية عام 2016.

وفي السابق، فشلت محاولات تأسيس حزب ثالث في الحصول على دعم كاف كي يلعب دورا أساسيا في الانتخابات الأمريكية، وتوقع التقرير أن يعترض المسؤولون في الحزب الجمهوري بشدة على فكرة قيام ترامب بـ"خطف" أصوات من المرشحين الجمهوريين.