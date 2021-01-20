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الصحف الأميركيّة تودع ترامب بعبارة :أيها الناس لقد نجونا للتوّ من شيء فظيع حقاً !
وكالة انباء براثا
71
2021-01-20
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