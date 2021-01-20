الغارديان: نشر تقرير "CIA" عن خاشقجي يعني إدانة ابن سلمان

قالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن إدارة بايدن سوف ترفع السرية عن تقرير استخباري لـ "CIA" حول مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، ما يعني تحميل الولايات المتحدة ولي العهد محمد بن سلمان المسؤولية عن اغتياله.

ووفقا لأفريل هينز المرشحة لمنصب مديرة المخابرات الوطنية، فإن السرية سترفع عن التقرير الذي حمل ابن سلمان بدرجة عالية من الثقة مسؤولية إصدار أمر بقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا عام 2018.

وخلال جلسة استماع لهاينز في مجلس الشيوخ الأمريكي، قال عضو المجلس عن ولاية أوريغون، رون وايدن، إن الفرصة ستكون متاحة بحسب ما صرحت به هاينز لطي صفحة السرية والخروج عن القانون لإدارة ترامب، وتقديم تقرير علني عن المسؤول عن قتل خاشقجي، بموجب القانون الذي أقر في شباط/ فبراير 2020.