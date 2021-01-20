البنتاغون يعلن عن اقالة 12 عنصرا من الحرس الوطني من مهمة حماية حفل تنصيب بايدن

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، عن اقالة 12 عنصراً من الحرس الوطني وابعادهم من المهمّة الأمنية المكلّفة لهم بتأمين حفل تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، في العاصمة واشنطن يوم الأربعاء

وأشار البنتاغون إلى أن قرار الإقالة العناصر اتّخذ في أعقاب تحقيق أجري لتبيان ما إذا كانت هناك أيّ علاقة بين العناصر المكلفين بضمان أمن العاصمة وجماعات متطرّفة.

وقال قائد الحرس الوطني الجنرال، دانيال هوكانسون، : إنّ اثنين من العناصر الـ 12 الذين تم اقالتهم أدليا بـ "تعليقات أو كتابات في غير محلّها"، رافضاً الكشف عن طبيعة هذه التعليقات.