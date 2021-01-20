الصين تفرض عقوبات على بومبيو و28 أمريكيا

فرضت الصين عقوبات على 28 شخصا ومسؤولا أمريكيا بمن فيهم وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو.

وجاء في بيان الحكومة الصينية: "على مدى السنوات القليلة الماضية، قام بعض السياسيين المناهضين للصين في الولايات المتحدة، بدافع من مصالحهم السياسية الأنانية والتحيز والكراهية ضد الصين وعدم إظهار أي اعتبار لمصالح الشعبين الصيني والأمريكي، بالتخطيط والترويج وتنفيذ سلسلة من التحركات المجنونة التي تدخلت بشكل خطير في الشؤون الداخلية لبلادنا وقوضت مصالحنا".

وأضاف: "الحكومة الصينية مصممة بحزم على الدفاع عن السيادة الوطنية للبلاد وأمنها ومصالحها التنموية".

وتابع: "قررت الحكومة الصينية معاقبة 28 شخصا انتهكوا بشكل خطير سيادة الصين وكانوا مسؤولين بشكل أساسي عن مثل هذه التحركات الأمريكية بشأن القضايا المتعلقة بالصين، ومن بينهم مايك بومبيو وعدد من المسؤولين في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بالإضافة إلى جون بولتون وستيفن بانون".

وأوضحت: "يحظر على هؤلاء الأفراد وأفراد أسرهم المباشرين دخول البر الرئيسي وهونغ كونغ وماكاو الصينية، هم والشركات والمؤسسات المرتبطة بهم ممنوعون أيضا من التعامل مع الصين".