ترامب مغادرا واشنطن: أتمنى للإدارة الجديدة النجاح وسنعود بطريقة أو بأخرى

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"العودة بطريقة أو بأخرى" مغادرا العاصمة واشنطن قبل بدء حفل تنصيب خليفته جو بايدن

وشدد ترامب في كلمة ألقاها في قاعدة أندروز الجوية الواقعة في ولاية ماريلاند على بعد 24 كلم عن وسط واشنطن، قبل المغادرة إلى منزله في فلوريدا، على أن إدارته لم تكن عادية وتمكنت خلال سنوات حكمها الأربع من تحقيق كثير من الأهداف.

وقال ترامب إن 75 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم لصالحه في انتخابات الرئاسة الأخيرة، واصفا ذلك بالأمر التاريخي والمشرف.

وتابع أنه يتمنى لإدارة بايدن حظا سعيدا ونجاحا كبيرا، وخاطب أنصاره بالقول: "سأكافح دائما من أجلكم".

وتابع: "سنعود بطريقة أو بأخرى".