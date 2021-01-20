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ترامب يغادر البيت الأبيض قبل بدء حفل تنصيب بايدن


غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العاصمة واشنطن بآخر رحلة له بصفته الرئيس الـ45 للولايات المتحدة.

وغادر ترامب قبل قليل البيت الأبيض على متن مروحية رئاسية متوجها إلى قاعدة أندروز الجوية الواقعة في ولاية ماريلاند على بعد 24 كلم عن وسط واشنطن، حيث تنتظره الطائرة رقم 1 التابعة لسلاح الجو الأمريكي.

وألقى ترامب قبل الصعود إلى متن المروحية كلمة قصيرة وصف فيها ولايته بأنها "أكبر شرف لحياته"، وتمنى ألا يكون وداعه للبيت الأبيض لفترة طويلة.

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