ظريف: المستسلمون لغطرسة ترامب يدينون الآن ممارساته

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الذين استسلموا لغطرسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمدة 4 سنوات يدينون الآن ممارساته.

وأضاف ظريف في تغريدة على صفحته عبر موقع التواصل "تويتر"، اليوم الجمعة: "الذين استسلموا لغطرسة ترامب لمدة أربع سنوات، لحماية أنفسهم على حساب أذية شعبنا، يدينون الآن هجومه على سيادة القانون".

وتابع: "لكنهم ما زالوا يحاولون استخدام إرهابه الاقتصادي كأداة ضغط على إيران، قائلين، إذا كنت لا تستطيع أن تكون جريئا، فكن بعيد النظر من أجل مصلحتك".