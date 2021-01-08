الصفحة الدولية

السيد الخامنئي دام ظله : قرار الغاء الالتزامات النووية كان منطقيا وصحيحا، ولا معنى لالتزامنا مع عدم التزام الآخرين


اكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن قرار البرلمان والحكومة بالغاء الالتزامات النووية كان منطقيا وصحيحا، اذ لا معنى لالتزامنا مع عدم التزام الآخرين.

وأكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي في كلمة بمناسبة ذكرى انتفاضة أهالي قم ضد نظام الشاه المقبور في يناير عام 1978 ان إيران تتمتع بالأمن والاستقرار والصمود والتحلي بالقدرة عشرات الاضعاف أكثر من أميركا.

ودعا سماحته الدول الغربية الى ضرورة الغاء كافة أنواع الحظر عن الجمهورية الاسلامية.

وحول حضور ايران في المنطقة ودعمها للمظومين والمضطهدين في المنطقة والعالم شدد قائد الثورة على أن ايران لديها التزامات بدعم حلفائها في المنطقة وتواجدنا الاقليمي هو لتعزيز الثبات والاستقرار في المنطقة.

وبخصوص ما يطرحه أعداء ايران حول التفاوض بشأن القدرت العسكرية والصاروخية الايرانية قال قائد الثورة: من حق الجمهورية الإسلامية خلق حالة ردعية لصد هجمات الأعداء ومن واجبنا الدفاع عن بلادنا.

وفيما يتعلق بعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي شدد سماحته على أن ايران لا تستعجل عودة واشنطن للاتفاق وانما تطالب برفع الحظر عن الحق المغصوب للشعب الايراني، وقال: الجمهورية الإسلامية ليس لديها أي استعجال لعودة أميركا إلى الاتفاق النووي بل المهم هو إزالة الحظر المفروض على الشعب الإيراني.

وأعرب سماحته عن دعمه للقرار الذي اتخذه البرلمان الايراني حول الغاء الحظر عن ايران، وقال: قرار البرلمان والحكومة بالغاء الالتزامات النووية كان منطقيا وصحيحا اذ لا معنى لالتزامنا مع عدم التزام الآخرين، فاذا اذا التزم الآخرون فإننا سنعود لالتزاماتنا.

ودعا آية الله خامنئي الى ضرورة الاعتماد على القوى والطاقات الشبابية في القيام بمهام البلاد منوها الى ان ذلك لا يعني الغاء دور وتجارب كبار السن، واستعرض نماذج للانجازات التي حققتها في هذا الاطار مؤكدا أن الانجازات النووية التي تحققت تستدعي عدم تثبيط الهمم.

وتطرق الى الانجازات التي حققتها ايران في كافة المجالات بما فيها النووية والعسكرية والعلمية معتمدة لى ذاتها في تحقيق تلك الانجازات، مشيرا الى الضجيج الذي يثار حل تثبيط اهمم والعزائم لمنع ايران من التقدم وتحقيق المكاسب، واشا الى الانجا الذي حققته البلاد في لقاح كورونا.

وقال سماحته: اللقاح الإيراني لفيروس كورونا يبعث على الفخر وعزة الجمهورية الإسلامية وهناك مساع حثيثة للحصول على لقاحات محلية أخرى، مشددا على أن الاختبارات الانسانية للقاح الايراني تبعث على الفخر.

ومنع قائد الثورة الاسلامية استيراد أي لقاح أميركي وبريطاني لكورونا، وفيما اشار الى تصدير فرنسا للدم الملوث أكد انه لا يثق باللقاح الفرنسي أيضا.

وفي بداية كلمته تحدث سماحته عن المناسبة وهي الذكرى السنوية لانتفاضة أهالي مدينة قم في يناير عام 1978 داعيا الى ضرورة استلهام العبر من هذه الانتفاضة والحفاظ عليها ومنجزاتها، قائلا: انتفاضة قم لم تنحصر جغرافيا بمدينة قم بل امتدت الى المدن الاخرى وتحولت الى انتفاضة شاملة عارمة.

وأضاف: انتفاضة قم ضد النظام الشاهنشاهي حظيت بتأييد الإمام الخميني (ره) وتحولت الى غضب عارم قاد الثورة في ايران وان الانتفاضة كانت الصفعة الأولى للصنم الاستكباري والدكتاتوري.

كما تحدث سماحته عن الشهيدين قاسم سليماني وأبو هدي المهندس ورفاقهم، معربا عن امتنان واشادته بالمشاركة الواسعة للشعبين الايراني والعراقي في المراسم التي أقيمت في البلدين بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهادهما.

وقال: أن الشهيدين ساهما في الكثير من الحركات التي زادت من بصيرة الشعب، وان عظمة الشهيد سليماني غطت على اسماء الكثير من الشهداء.

كما تطرق السيد القائد الى حادثة الطائرة الاوكرانية وسقوطها في طهران مشددا على انها آلمت المسؤولين وقال: نعزي بدورنا ذوي الضحايا مع دعائنا بالرحمة لهم.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ماذا كُتب على اللوحة التي ظهرت خلف قائد الثورة الاسلامية؟
السيد الخامنئي دام ظله : قرار الغاء الالتزامات النووية كان منطقيا وصحيحا، ولا معنى لالتزامنا مع عدم التزام الآخرين
مسؤولو إدارة ترامب الذين استقالوا حتى الآن احتجاجًا علي هجوم الكونغرس.
رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي يدعو لعزل ترامب فورا
ابنة نائب ترامب تهنئ بايدن: الغوغائيون لا يفوزون
البيت الأبيض: أعمال العنف في الكابيتول غير مقبولة ونعمل على نقل الحكم لبايدن بشكل منظم
المدعي العام لواشنطن يرجح إمكانية ملاحقة ترامب على خلفية اقتحام الكابيتول
رئيسة مجلس النواب الأمريكي: ترامب شخصية خطيرة ويجب إقصاؤه من السلطة
"نيويورك تايمز": ترامب يدرس إمكانية العفو عن نفسه
الصحة العالمية تكشف معلومات عن سلالة فيروس كورونا الجديدة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
زيد مغير : مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع :
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي : نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع :
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع :
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
سليم الياسري : كان مثالا للمجاهد الحقيقي. متواضع الى درجة كبيرة فلم يهتم بالمظاهر لم يترك خلفه الا ملابسه التي ...
الموضوع :
بطل من اهوار العراق
Jack chakee : اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
البزوني : القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
الموضوع :
أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
الموضوع :
رسالة إلى خليفة الحجاج بن يوسف الثقفي؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار وارحم وتغمد برحمتك الشيخ الجليل خادم ال البيت الشيخ محمد تقي ...
الموضوع :
وفاة آية الله العظمى محمد تقي مصباح الازدي
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسام على افضل الخلق والمرسلين رسولنا ابو القاسم محمد واله الاطهار ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
ابو حسنين : حيل وياكم يالغمان والغبران والمعدان هذا ماحصلت عليه من اعمالكم بتخريب مدنكم وتعطيل مدارسكم وحسدكم وحقدكم بعظكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... جريمة جديدة وفضيحة كبرى تقترفها حكومة الكاظمي بحق ابناء الوسط والجنوب
فيسبوك