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مسؤولو إدارة ترامب الذين استقالوا حتى الآن احتجاجًا علي هجوم الكونغرس.


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مسؤولو إدارة ترامب الذين استقالوا حتى الآن احتجاجًا علي هجوم الكونغرس.
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