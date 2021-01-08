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البيت الأبيض: أعمال العنف في الكابيتول غير مقبولة ونعمل على نقل الحكم لبايدن بشكل منظم


أعرب البيت الأبيض عن إدانته لأعمال العنف التي اندلعت خلال اقتحام مئات من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن أمس الأربعاء.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني، في أول موجز صحفي عقدته منذ حادثة اقتحام الكابيتول، إن أعمال العنف في مقر الكونغرس كانت "غير مقبولة"، مؤكدة ضرورة ملاحقة كل من خالف القانون.

وشددت المتحدثة على أن البيت الأبيض برمته يعتبر أعمال العنف التي وقعت أمس في واشنطن فظيعة، مضيفة أن الرئيس ترامب وجميع الموظفين في إدارته "يدينونها بأشد العبارات الممكنة".

وذكرت ماكيناني أن فريق البيت الأبيض يعمل على نقل الحكم بشكل منظم إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، قائلة إن الوقت قد حان لأمريكا أن تتوحد وترفض أعمال العنف التي شهدتها واشنطن.

واستمر موجز ماكيناني نحو دقيقتين فقط، ثم غادرت المتحدثة القاعة دون الإجابة عن أسئلة من الصحفيين.

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