ظريف: ترامب المحتال يملك سلطة لإطلاق حرب نووية

وصف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنه "محتال ينتقم من شعبه" وأنه كان يتخذ إجراءات أسوأ ضد الإيرانيين لا سيما أن بإمكانه استخدام سلاح نووي.

وقال ظريف، في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، في إشارة إلى ترامب: "رئيس محتال سعى إلى الانتقام من شعبه كان يتصرف بشكل أسوأ بكثير تجاه شعبنا والآخرين على مدار السنوات الـ4 الماضية".

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "الأمر المزعج هو أن هذا الشخص يمتلك سلطة لإطلاق حرب نووية دون عوائق، وهذا مبعث قلق أمني لكامل المجتمع الدولي".