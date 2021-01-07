الصفحة الدولية

الصين لواشنطن: ستدفعون الثمن غاليا لتدخلكم في شؤون هونغ كونغ


قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، في إفادة صحفية يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستدفع ثمنا باهظا للتدخل في الشؤون الداخلية لهونغ كونغ والصين.

وفي وقت سابق، وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان، اعتقال أكثر من 50 ناشطًا في هونغ كونغ بأنه "شائن". وهدد مرة أخرى جمهورية الصين الشعبية بفرض عقوبات وقيود أخرى على مثل هذه الخطوات. 

وقال الدبلوماسي الصيني "بيان الوزير بومبيو كان انتهاكا خطيرا للقواعد الأساسية للعلاقات الدولية وتدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين... الصين تعارض ذلك بشدة". 

وشددت بكين على أن هونغ كونغ مجتمع يحكمه القانون حيث الجميع متساوون أمام القانون ولا يتمتع أي شخص بأي امتيازات تتعارض مع القانون، "هناك قانون ويجب مراعاته، يجب محاسبة الشخص الذي يخالف القانون، هذه هي المتطلبات الأساسية لسيادة القانون". 

وقالت "نعارض بشدة أي تدخل في شؤون هونغ كونغ من قبل أي دولة أو منظمة أو فرد".

كما أكد هوا تشون ينغ أن عددًا صغيرًا من السياسيين المناهضين للصين في إدارة دونالد ترامب أظهروا باستمرار "الجنون المطلق" ولجأوا إلى وسائل مختلفة، مستخدمين الوقت المتبقي لتقويض العلاقات الصينية الأمريكية عمداً من أجل مصالحهم السياسية الشخصية. 

وأضاف "ندعو الولايات المتحدة إلى التوقف الفوري عن التصريحات والإجراءات التي تتدخل في الشؤون الداخلية للصين وتضر بمصالح جمهورية الصين الشعبية وتقوض العلاقات بين البلدين. وستتخذ الصين جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها ومصالحها الأمنية، وستدفع الولايات المتحدة ثمناً باهظاً لأفعالها الخاطئة".

واعتقلت شرطة هونغ كونغ يوم الأربعاء 53 شخصا يشتبه في محاولتهم تقويض الحكومة. شارك في العملية حوالي 1000 موظف من وكالات إنفاذ القانون بالمدينة، ومن بين المعتقلين 45 رجلا و 8 نساء تتراوح أعمارهم بين 23 و 64 عاما يشتبه في أنهم يخططون لإجبار رئيسة إدارة هونغ كونغ كاري لام على الاستقالة، وكذلك شل عمل الحكومة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصين لواشنطن: ستدفعون الثمن غاليا لتدخلكم في شؤون هونغ كونغ
اتساع دائرة الادانات لترامب بعد ممارساته الأخيرة
انطلاق المرحلة الثانية من المناورات البحرية للحرس الثوري
روحاني يعلق على أحداث الكونغرس ويصف ترامب بـ"شخص غير سليم"
جونسون يعلق على "المشاهد المشينة" في واشنطن
رئيس القضاء الايراني: الضغوط القصوى ضد ايران فشلت
اعلان حالة الطوارئ في طوكيو بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا
ميركل تعرب عن غضبها وحزنها إزاء اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي
إسرائيل تسجل أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا
الاحمق ترامب راضخا : سيكون هناك انتقال قانوني للسلطة في 20 كانون الثاني
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
زيد مغير : مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع :
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي : نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع :
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع :
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
سليم الياسري : كان مثالا للمجاهد الحقيقي. متواضع الى درجة كبيرة فلم يهتم بالمظاهر لم يترك خلفه الا ملابسه التي ...
الموضوع :
بطل من اهوار العراق
Jack chakee : اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
البزوني : القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
الموضوع :
أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
الموضوع :
رسالة إلى خليفة الحجاج بن يوسف الثقفي؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار وارحم وتغمد برحمتك الشيخ الجليل خادم ال البيت الشيخ محمد تقي ...
الموضوع :
وفاة آية الله العظمى محمد تقي مصباح الازدي
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسام على افضل الخلق والمرسلين رسولنا ابو القاسم محمد واله الاطهار ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
ابو حسنين : حيل وياكم يالغمان والغبران والمعدان هذا ماحصلت عليه من اعمالكم بتخريب مدنكم وتعطيل مدارسكم وحسدكم وحقدكم بعظكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... جريمة جديدة وفضيحة كبرى تقترفها حكومة الكاظمي بحق ابناء الوسط والجنوب
فيسبوك