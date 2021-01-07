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انطلاق المرحلة الثانية من المناورات البحرية للحرس الثوري


انطقلت، اليوم الخميس، المرحلة الثانية لمناورات التعبئة البحرية في المنطقة الرابعة لبحرية حرس الثورة الاسلامية بمنطقة عسلوية التابعة لمحافظة بوشهر (جنوبي البلاد)؛ بحضور القائد العام للحرس الثوري “اللواء حسين سلامي” ورئيس بحرية الحرس “الادميرال عليرضا تنكسيري”.

ونقلت وكالة “ارنا” عن العلاقات العامة للحرس الثوري، ان هذه المناورة تضم اكثر من 700 قطعة بحرية خفيفة وثقيلة.

وفي تصريح له بالمناسبة، اكد “اللواء سلامي” ان مناورة التعبئة البحرية اليوم تشكل استعراضا مشرفا وتجسيدا للتآلف بين المواطنين السنة الشيعة في حماية الاهداف الدفاعية للبلاد، ودعم الوحدات التابعة لبحرية الحرس الثوري.

واضاف : ان الرسالة الرئيسية التي تحملها المناورة، هي ان القوات المسلحة والشعب الايرانيين مستعدان على الدوام للدفاع عن المصالح المصيرية ولاسيما مياه الخليج الزرقاء والحدود المائية لايران الاسلامية.

وقال القائد العام للحرس الثوري : ان الشعب لطالما شكل الجزء المكمل لاقتدارنا الدفاعي اللامتناهي؛ مردفا ان الحرس الثوري والقوات المسلحة الايرانية يعولان على هذه القاعدة الشعبية الرصينة، الامر الذي تجسد عبر التماسك بين قوات بحرية الحرس والمواطنين في شاطئ الخليج اليوم. 

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