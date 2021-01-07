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روحاني يعلق على أحداث الكونغرس ويصف ترامب بـ"شخص غير سليم"


علق الرئيس الإيراني حسن روحاني على أحداث الكونغرس الأمريكي الأخيرة واعتبرها دليلا على أن "الديمقراطية الغربية فاشلة وضعيفة وبلا أسس قوية".

وقال روحاني اليوم الخميس في تصريحات صحفية: "أحداث الكونغرس كشفت عن حجم انتشار الشعبوية في أمريكا، رغم تقدم الصناعة والعلم، وعن كيف تمكن شعبوي من ضرب هيبة الولايات المتحدة الأمريكية وماء وجهها.. أحداث الكونغرس دليل على أن الديمقراطية الغربية فاشلة وضعيفة وبلا أسس قوية".

وأضاف روحاني أن "ترامب شخصية شعبوية وجه ضربة إلى العلاقات الأمريكية الدولية وضربات إلى منطقتنا في سوريا و فلسطين واليمن".

واعتبر الرئيس الإيراني أن "ترامب شخص غير سليم، وتسلمه رئاسة أمريكا تسبب بمشكلات لإيران والعالم وأمريكا".

وتابع قائلا: "نأمل يكون ترامب درس عبرة للعالم وللحاكم المقبل في البيت الأبيض.. نأمل أن يزول شر ترامب الجاهل في إدارة بلاده، والذي لم يفكر سوى في مصالحه الشخصية والعائلية".

وعبر روحاني عن أمل بلاده في أن تتمكن الإدارة الأمريكية الجديدة من العودة إلى القانون لما فيه لمصلحة أمريكا والعالم، وقال "نأمل من الإدارة الأمريكية المقبلة إعادة العلاقات الدولية بين دول العالم إلى مكانتها الحقيقية، والعودة إلى القانون والالتزام، لأن ذلك سيكون لصالح أمريكا والعالم.. نأمل ممن سيستلم السلطة بعد أسبوعين في أمريكا التعويض عن فترة ترامب وإعادة الشعب الأمريكي العظيم إلى مكانته التي يستحقها"

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