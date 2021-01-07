جونسون يعلق على "المشاهد المشينة" في واشنطن

دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى إنهاء "المشاهد المشينة" في واشنطن، بعدما اقتحم متظاهرون غاضبون مبنى "الكابيتول" الأمريكي، اليوم الأربعاء، في محاولة لعكس خسارة الرئيس دونالد ترامب، في الانتخابات.

وغرد جونسون قائلا: "مشاهد مشينة في الكونغرس الأمريكي. الولايات المتحدة تؤيد الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، ومن الضروري الآن أن يكون هناك انتقال سلمي ومنظم للسلطة".

شهد محيط مبنى الكونغرس في الولايات المتحدة، اليوم، صدامات عنيفة بين جماهير غفيرة من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقوات شرطة العاصمة، قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى مبنى الكابيتول.

جاء ذلك، بعد دعوة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنصاره للسير نحو الكونغرس من أجل إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها منافسه الديمقراطي، جو بايدن، وتدفقت أعداد غفيرة من المتظاهرين نحو الكابيتول واقتحمت الحواجز الأمنية واصطدمت بقوات الأمن.

واضطر الكونغرس الأمريكي، لتعطيل جلسته المشتركة للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد اقتحام مؤيدي ترامب الكابيتول (مقر التشريع في الولايات المتحدة).

وطالبت الشرطة الأمريكية العاملين في الكونغرس بمغادرة مكاتبهم، على الفور، وبدأت بعمليات إجلاء بعد احتدام الصدام مع مؤيدي ترامب، حتى أن بعض الموظفين أضطروا لاستخدام أغطية والهروب عبر أنفاق تحت الأرض، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وأفادت تقارير، بإصابة امرأة برصاصة في صدرها خلال احتجاج داخل مبنى "الكابيتول" الأمريكي، الأربعاء، مع جرح العديد من ضباط الشرطة في محيط الكونغرس.