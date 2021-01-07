الصفحة الدولية

جونسون يعلق على "المشاهد المشينة" في واشنطن


دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى إنهاء "المشاهد المشينة" في واشنطن، بعدما اقتحم متظاهرون غاضبون مبنى "الكابيتول" الأمريكي، اليوم الأربعاء، في محاولة لعكس خسارة الرئيس دونالد ترامب، في الانتخابات.

وغرد جونسون قائلا: "مشاهد مشينة في الكونغرس الأمريكي. الولايات المتحدة تؤيد الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، ومن الضروري الآن أن يكون هناك انتقال سلمي ومنظم للسلطة".

شهد محيط مبنى الكونغرس في الولايات المتحدة، اليوم، صدامات عنيفة بين جماهير غفيرة من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقوات شرطة العاصمة، قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى مبنى الكابيتول.

 

جاء ذلك، بعد دعوة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنصاره للسير نحو الكونغرس من أجل إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها منافسه الديمقراطي، جو بايدن، وتدفقت أعداد غفيرة من المتظاهرين نحو الكابيتول واقتحمت الحواجز الأمنية واصطدمت بقوات الأمن.

واضطر الكونغرس الأمريكي، لتعطيل جلسته المشتركة للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد اقتحام مؤيدي ترامب الكابيتول (مقر التشريع في الولايات المتحدة).

وطالبت الشرطة الأمريكية العاملين في الكونغرس بمغادرة مكاتبهم، على الفور، وبدأت بعمليات إجلاء بعد احتدام الصدام مع مؤيدي ترامب، حتى أن بعض الموظفين أضطروا لاستخدام أغطية والهروب عبر أنفاق تحت الأرض، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وأفادت تقارير، بإصابة امرأة برصاصة في صدرها خلال احتجاج داخل مبنى "الكابيتول" الأمريكي، الأربعاء، مع جرح العديد من ضباط الشرطة في محيط الكونغرس.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصين لواشنطن: ستدفعون الثمن غاليا لتدخلكم في شؤون هونغ كونغ
اتساع دائرة الادانات لترامب بعد ممارساته الأخيرة
انطلاق المرحلة الثانية من المناورات البحرية للحرس الثوري
روحاني يعلق على أحداث الكونغرس ويصف ترامب بـ"شخص غير سليم"
جونسون يعلق على "المشاهد المشينة" في واشنطن
رئيس القضاء الايراني: الضغوط القصوى ضد ايران فشلت
اعلان حالة الطوارئ في طوكيو بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا
ميركل تعرب عن غضبها وحزنها إزاء اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي
إسرائيل تسجل أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا
الاحمق ترامب راضخا : سيكون هناك انتقال قانوني للسلطة في 20 كانون الثاني
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
زيد مغير : مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع :
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي : نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع :
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع :
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
سليم الياسري : كان مثالا للمجاهد الحقيقي. متواضع الى درجة كبيرة فلم يهتم بالمظاهر لم يترك خلفه الا ملابسه التي ...
الموضوع :
بطل من اهوار العراق
Jack chakee : اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
البزوني : القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
الموضوع :
أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
الموضوع :
رسالة إلى خليفة الحجاج بن يوسف الثقفي؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار وارحم وتغمد برحمتك الشيخ الجليل خادم ال البيت الشيخ محمد تقي ...
الموضوع :
وفاة آية الله العظمى محمد تقي مصباح الازدي
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسام على افضل الخلق والمرسلين رسولنا ابو القاسم محمد واله الاطهار ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
ابو حسنين : حيل وياكم يالغمان والغبران والمعدان هذا ماحصلت عليه من اعمالكم بتخريب مدنكم وتعطيل مدارسكم وحسدكم وحقدكم بعظكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... جريمة جديدة وفضيحة كبرى تقترفها حكومة الكاظمي بحق ابناء الوسط والجنوب
فيسبوك