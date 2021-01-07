رئيس القضاء الايراني: الضغوط القصوى ضد ايران فشلت

اكد رئيس السلطة القضائية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي، الخميس، الضغوط القصوى المفروضة على البلاد من قبل الغرب واميركا قد فشلت.

وقال رئيسي خلال اجتماع اداري عقد في محافظة كرمانشاه غرب ايران صباح اليوم: ان الضغوط القصوى المفروضة من قبل الغرب واميركا ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية قد فشلت باعتراف المفكرين والمحليين في هذه الدول ذاتها وهذه رسالة يجب ان يتلقاها الاعداء.

وبشان جهود وتضحيات الشهيد القائد قاسم سليماني أوضح رئيسي: “نحن في الواقع لماذا نقوم بتكريم ذكرى الحاج قاسم؟ لانه كان تجسيدا لمقولة “اننا قادرون”، اذ انه ورغم جميع المشاكل الموجودة في المنطقة اثبت لنا باننا قادرون على توفير الامن في المنطقة، اي اننا في الواقع اردنا واستطعنا فيما اراد عالم الاستكبار ولم يستطع، لذا يتوجب على الشباب المبادرة الى معالجة المشكلات في ظل الاقتداء به”.