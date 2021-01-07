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عمدة واشنطن توسع حالة الطوارئ لأسبوعين وهي المدة المتبقية للرئيس ترامب في الحكم
وكالة انباء براثا
70
2021-01-07
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