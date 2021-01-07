الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن: أدعو الرئيس ترمب إلى التدخل وإلى الظهور الآن في التلفاز والدفاع عن الدستور

دعا الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدين ترامب الى التدخل والظهور الان في التلفاز والدفاع عن الدستور

وقال بايدن ان المشاهد في مبنى الكونجرس تصل إلى حد التحريض وينبغي أن تتوقف فورا مضيفا ان ما جرى ليس مظاهرة بل شكل من أشكال التمرد

واضاف ان هذا اعتداء مشين ينبغي أن ينتهي فورا وعلى الجميع الانسحاب من الكونغرس والسماح للديمقراطية بأن تأخذ مجراها مخاطبا ترامب: ارتق إلى مستوى المسؤولية مشيرا الى انه مصدوم وحزين