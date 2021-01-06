عمدة واشنطن يعلن فرض التجوال في المدينة

افادت مصادر صحفية ان عمدة واشنطن اعلن فرض حظر التجوال من السادسة عصرا حتى الـ6 من صباح الخميس".بعد ان تظاهر انصار ترامب امام مبنى الكونغرس ومن ثم اقتحامه

واوضحت المصادر ان الوضع في المدينة غير مسيطر عليه لذلك جاء اعلان عمدة المدينة فرض حظر التجوال

وكانت اشتباكات قد اندلعت اليوم بين عدد من انصار الرئيس الامريكي دونالد ترامب، والشرطة خارج مبنى الكونغرس، فيما اقتحم عدد منهم الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس.

وذكرت وسائل اعلامية ان "اشتباكات اندلعت بين عدد من انصار ترامب والشرطة خارج مبنى الكونغرس"، مبينة ان "عدد منهم اقتحموا الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس".

واضافت ان "الشرطة الاميركية اكدت اختراق المبنى من قبل انصار ترامب"، لافتة الى ان "اوامر صدرت بإغلاق مجلسي الشيوخ والنواب".

واكدت ان "نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس غادر مبنى الكونغرس"

وتابعت ان "شرطة واشنطن تطلب دعماً أمنياً إضافياً"، موضحة انه "تم استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين عند الكونغرس".

ودعا ترامب المتظاهرين الى "الحفاظ على سلمية التظاهر"