الصفحة الدولية

عمدة واشنطن يعلن فرض التجوال في المدينة


افادت مصادر صحفية ان عمدة واشنطن اعلن فرض حظر التجوال من السادسة عصرا حتى الـ6 من صباح الخميس".بعد ان تظاهر انصار ترامب امام مبنى الكونغرس ومن ثم اقتحامه 

واوضحت المصادر ان الوضع في المدينة غير مسيطر عليه لذلك جاء اعلان عمدة المدينة فرض حظر التجوال 

وكانت اشتباكات قد اندلعت اليوم بين عدد من انصار الرئيس الامريكي دونالد ترامب، والشرطة خارج مبنى الكونغرس، فيما اقتحم عدد منهم الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس.

وذكرت وسائل اعلامية ان "اشتباكات اندلعت بين عدد من انصار ترامب والشرطة خارج مبنى الكونغرس"، مبينة ان "عدد منهم اقتحموا الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس".

واضافت ان "الشرطة الاميركية اكدت اختراق المبنى من قبل انصار ترامب"، لافتة الى ان "اوامر صدرت بإغلاق مجلسي الشيوخ والنواب".

واكدت ان "نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس غادر مبنى الكونغرس"

وتابعت ان "شرطة واشنطن تطلب دعماً أمنياً إضافياً"، موضحة انه "تم استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين عند الكونغرس".

ودعا ترامب المتظاهرين الى "الحفاظ على سلمية التظاهر"

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بالفيديو .... محيط مبنى الكونغرس خلال اقتحامه من قبل مليشيات ترامب
ترامب يدعو مناصريه لدعم الشرطة وبيلوسي تطالب بتطهير مبنى الكابيتول
وسائل إعلام: الحرس الوطني يغير ستراته المموهة لمواجهة أنصار ترامب
عمدة واشنطن يعلن فرض التجوال في المدينة
مصادمات بين الأمن ومحتجين من أنصار ترامب داخل مبنى الكونغرس
بنس يتحدى ترامب: لا يمكنني ادعاء سلطة لرفض أصوات انتخابية ستجعل بايدن رئيسا
تعليق جلسة الكونغرس للتصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة بعد تسجيل 60 عضوا اعتراضهم على نتيجة أريزونا
بدء جلسة الكونغرس الخاصة بالتصديق على نتائج الانتخابات الاميركية
ترامب خلف زجاج مضاد للرصاص : لن اعترف بالهزيمة في الانتخابات
هيلاري كلنتون تهنيء بفوز الديمقراطيين وارنوك واوسوف في مجلس الشيوخ الامريكي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1818.18
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع :
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي : نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع :
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع :
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
سليم الياسري : كان مثالا للمجاهد الحقيقي. متواضع الى درجة كبيرة فلم يهتم بالمظاهر لم يترك خلفه الا ملابسه التي ...
الموضوع :
بطل من اهوار العراق
Jack chakee : اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
البزوني : القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
الموضوع :
أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
الموضوع :
رسالة إلى خليفة الحجاج بن يوسف الثقفي؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار وارحم وتغمد برحمتك الشيخ الجليل خادم ال البيت الشيخ محمد تقي ...
الموضوع :
وفاة آية الله العظمى محمد تقي مصباح الازدي
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسام على افضل الخلق والمرسلين رسولنا ابو القاسم محمد واله الاطهار ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
ابو حسنين : حيل وياكم يالغمان والغبران والمعدان هذا ماحصلت عليه من اعمالكم بتخريب مدنكم وتعطيل مدارسكم وحسدكم وحقدكم بعظكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... جريمة جديدة وفضيحة كبرى تقترفها حكومة الكاظمي بحق ابناء الوسط والجنوب
فيسبوك